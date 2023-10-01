أدنى مستوى في 5 أعوام.. الهند تعيش أقل سنوات هطول الأمطار بسبب «النينيو»

اعتبرت السلطات الهندية إن هطول الأمطار الموسمية في الهند هذا العام سجل أدنى مستوى له منذ عام 2018 ، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

أرجعت السلطات الأمر الى ظاهرة النينيو المناخية التي جعلت أغسطس الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن.

وتعد الأمطار الموسمية مهمة جدا للهند ومفيدة للاقتصاد الهندي الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار.

توفر الأمطار ما يقرب من 70 % من الأمطار التي تحتاجها البلاد لسقي المحاصيل وتجديد الخزانات ومستودعات المياه الجوفية.

ويعاني ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى الري، مما يجعل الأمطار الموسمية أكثر أهمية للإنتاج الزراعي.

ومن الممكن أن يؤدي نقص هطول الأمطار في فصل الصيف إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والبقول والأرز والخضروات ورفع التضخم العام في أسعار الغذاء.

