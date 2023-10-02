مستمرون| وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في تسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية..فيديو

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، جهود مصر لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية.

وقال شكري، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي: "مصر عملت على الانخراط بفعالية في جهود تسوية الأزمة الليبية".

وأشار: "مصر أيضا عملت على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وجهود التهدئة أيضا"، مؤكدا: "مصر تواصل جهودها في احتواء الأزمات الناشئة عن عجز المجتمع الدولي عن حل القضية الفلسطينية".

وتابع شكري: "مصر انخرطت بشكل مباشر في مساعي حل الأزمة الليبية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري"، مشيرا: "مصر سارعت نحو الدفع بجهود تسوية الأزمة السودانية ودعت لعقد قمة دول الجوار الحل الأزمة".

وأوضح: "الأزمات في سوريا واليمن والصومال مرتبطة بالصراع الذي شهدته المنطقة ومستمرون في جهودنا مع الشركاء لحل تلك الأزمات".

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