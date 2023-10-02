وزير الخارجية: مصر واجهت انتقادات لدورها تجاه دول إفريقيا قبل 2011

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، جهود مصر لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية.

وقال سامح شكري، إن مصر واجهت انتقادات لدورها تجاه دول إفريقيا قبل ٢٠١١، مضيفا: "مصر انخرطت بشكل مباشر في مساعي حل الأزمة الليبية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري"، مشيرا: "مصر سارعت نحو الدفع بجهود تسوية الأزمة السودانية ودعت لعقد قمة دول الجوار الحل الأزمة".

وأوضح: "الأزمات في سوريا واليمن والصومال مرتبطة بالصراع الذي شهدته المنطقة ومستمرون في جهودنا مع الشركاء لحل تلك الأزمات".