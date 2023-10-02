بعد إحالته للجنة الخطة بـ"النواب".. شروط الاستفادة من قانون تيسيرات المصريين بالخارج

يعد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، من القوانين المهمة التي أحالها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.

على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.