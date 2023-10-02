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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: القبض على 98% من السجناء الهاربين خلال فترة الانفلات الأمني

وزير الداخلية
وزير الداخلية

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أن الوزارة قدمت جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب طيلة الـ 9 سنوات الماضية، فيما ذلك القبض على الهاربين من السجون، فضلا عن العمل في ملف الانفلات الأمني بشكل عام خلال الفترة الماضية. 

وزير الداخلية يبرز جهود الوزارة في ملف مكافحة الإرهاب والانفلات الأمني 

وأضاف "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أنه تم القبض والسيطرة على 98.4% من الهاربين من السجون خلال فترة الانفلات الأمني، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال 9 سنوات يبرز حجم التهديدات الأمنية والامن العام التي كانت تعاني منه مصر في هذه الفترة، والتي تعد معدلات غير مسبوقة لم تشهدها مصر، إذ أن أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي، وأكثر من 2300 بؤرة إجرامية موجودة تم القضاء عليها. 

وتابع وزير الداخلية، أنه كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، والتي جاءت نتيجة انعكاس ظروف المنطقة والظروف الداخلية، وهي مكافحة المخدرات، وكمية المخدرات كانت ضخمة للغاية وقضايا غسيل الأموال طيلة الـ 9 سنوات ضخمة للغاية، وحجم غير مسبوق، من محاولات جلب وتهريب والإتجار في المخدرات، فضلا عن الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات في شبه جزيرة سيناء. 

وزير الداخلية مكافحة الارهاب محمود توفيق الهاربين من السجون مؤتمر حكاية وطن

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