وزير الداخلية: تسجيل 260 عملا إرهابيا من 2013 لـ 2014

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن معدلات الجرائم ارتفعت في عام ٢٠١٤ إلى ٢٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٠، لافتا إلى أن الحالة الأمنية مثلت موقفا أمنيا شديد الخطورة في هذ الفترة.



وأضاف وزير الداخلية، في كلمة له في مؤتمر “حكاية وطن”، المذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أنه ثبت بالأدلة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت العقل المدبر للعمليات التي شهدتها مصر عقب ٢٠١١، وكانت تنسق مع الجماعات التكفيرية.

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وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن واجهنا انتشار العناصر الإرهابية في سيناء ٢٠١١ بسبب الفراغ الأمني، لافتا إلى تسجيل ٢٦٠ عملا إرهابيا خلال الفترة من ٢٠١٣ لـ ٢٠١٤.