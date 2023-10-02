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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: تسجيل 260 عملا إرهابيا من 2013 لـ 2014

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن معدلات الجرائم ارتفعت في عام ٢٠١٤ إلى ٢٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٠، لافتا إلى أن الحالة الأمنية مثلت موقفا أمنيا شديد الخطورة في هذ الفترة. 

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عنف الإخوان.. وزير الداخلية: مصر شهدت 260 عملا إرهابيا في 2013 و2014


وأضاف وزير الداخلية، في كلمة له في مؤتمر “حكاية وطن”، المذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أنه ثبت بالأدلة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت العقل المدبر للعمليات التي شهدتها مصر عقب ٢٠١١، وكانت تنسق مع الجماعات التكفيرية.

https://www.youtube.com/live/jX_SJ37-rnw?si=lW65fYTXBsej4oil

 

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن واجهنا انتشار العناصر الإرهابية في سيناء ٢٠١١ بسبب الفراغ الأمني، لافتا إلى تسجيل ٢٦٠ عملا إرهابيا خلال الفترة من ٢٠١٣ لـ ٢٠١٤. 

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