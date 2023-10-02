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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنف الإخوان.. وزير الداخلية: مصر شهدت 260 عملا إرهابيا في 2013 و2014

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن في قبل عام 2014 كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وأعداد كبيرة من المسجونين تمكنوا من الهروب في أحداث 2011 .

 

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ارتفاع معدلات الجريمة 

وقال محمود توفيق في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" كان هناك ارتفاع في معدلات الجرائم وتضرر في مقدرات الشرطة".

 

وأضاف محمود توفيق:" قبل 2014 كان هناك انتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011".

 

وزير الداخلية:  مصر شهدت 260 عملا إرهابيا

وتابع محمود توفيق:" في 2013  و2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت ".

 

وأكمل محمود توفيق:" كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات عامة".

 

ولفت محمود توفيق:" العنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".

 

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