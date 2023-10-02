وزير الداخلية : ثبت بالأدلة أن جماعة الإخوان كانت العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر عقب ٢٠١١ وكانت تنسق مع الجماعات التكفيرية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن في قبل عام 2014 كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وأعداد كبيرة من المسجونين تمكنوا من الهروب في احداث 2011 .

وقال محمود توفيق في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" كان هناك ارتفاع في معدلات الجرائم وتضرر في مقدرات الشرطة".



وأضاف محمود توفيق:" قبل 2014 كان هناك انتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011".



وتابع محمود توفيق:" في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عمل إرهابي استهف كل مقدرات ومرافق الدولة ومن بينها مقار وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت ".





وأكمل محمود توفيق:" كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق او ممتلكات عامة ".

ولفت محمود توفيق:" العنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".