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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعلمون يعلنون دعمهم لـ الرئيس السيسي بمسيرات حاشدة في شوارع مصر

المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس

عبر اليوم معلمو مصر عن تأييدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث انتشرت عددا من المسيرات التي ترفع شعار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كل ربوع مصر.

 

وكان أكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة، وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014، يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

 

وأوضح " علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

وأشار إلى أن مسيرة الغد هدفها إعلان الدعم والتأييد والتأكيد على ضرورة استكمال مسيرة البناء، واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في المشروعات القومية التي انطلقت منذ عام 2014، ودعما للاستقرار والأمن الذي تحقق على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد.

 

وفي نفس الاطار .. أعلن  مجلس  الأمناء  والآباء والمعلمين بمديرية  التعليم  بالجيزة في بيان رسمي  تأييده  المطلق  لترشيح الرئيس عبد الفتاح  السيسي  لفترة رئاسية جديدة.


وأكد، أن هناك إجماعا  من كافة أعضاء  مجالس  الأمناء علي مستوي المدارس  والإدارات التعليمية  والمحافظة لمطالبة  الرئيس  السيسي  بالترشح  لفترة  ثانية  حفاظا علي  استمرار  الإنجازات التي  تحققت  في عهده علي  مدار  السنوات الماضية، مشيرا  إلي أن مجلس  أمناء  الجيزة  بدأ  إعداد  فيلم  وثائقي  عن  المشروعات  الكبري  التي  تم تنفيذها  للنهوض  بمستوي  معيشة  المواطن  المصري  في كل بقاع الجمهورية.


وقال،  إن مشروع تطوير التعليم  المصري الذي  يتبناه  الرئيس السيسي  يستهدف  إعادة تشكيل  الشخصية المصرية من  خلال إعداد  أجيال  مسلحة بالعلم  والتكنولوجيا  وقادرة علي  المنافسة  في سوق  العمل  العالمية.

 

وأكد، أن ملف التعليم يحظي فعليا باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ذلك برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه الرئيس وتضمن مناهج واحتياجات توافق العصر وتواكب التطوير.

 

وأشار إلى أن الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم منذ 2014 إلى 2022  كما انتشرت الأبنية التعليمية بشكل يلبي تنمية المهارات والابتكارات وتوفير البنية التكنولوجية لأبنائنا الطلاب.

وقال : إنه خلال فترة حكم الرئيس تم بناء 120 ألف فصل وتطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور و 36210 شاشة ذكية خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجا دراسيا. وغير ذلك من الإنجازات التي تكشف حجم الاهتمام بالتعليم كواحد من الملفات القومية الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

 

وأوضح  أن المصريين يدركون حجم التحديات التي تواجه بلادهم وقوى الشر التي تتربص بها، وهناك من يسعى جاهداً لتشويه الحقائق وتعطيل مسيرة البناء التي انطلقت مع تأسيس الجمهورية الجديدة.

المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس

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