الداخلية: وصلنا خلال 9 سنوات للقضاء على الإرهاب بسيناء بالتعاون مع الجيش

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الدولة المصرية كان عليها القضاء على الإرهاب والجريمة بالتوازي مع التنمية، مضيفا أن الداخلية استطاعت أن تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة ٢٢.٥ مليار جنيه.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمة له في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة تمكنت من كشف وتفكيك الكثير من الخلايا والبؤر الإرهابية التي وصلت إلى ١٢٠٣ بؤرة إرهابية.

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وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية: “وصلنا خلال ٩ سنوات الي القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية استطاعت القبض على ٩٨.٤٪ من الهاربين حتى الآن.