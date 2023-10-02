تطوير.. وزير الداخلية: الشبكة القومية للطرق أنقذت مصر من الشلل المروري

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم تم العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية المرورية في مصر.

وقال محمود توفيق في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" في سنوات ماضية اقتربنا من مرحلة الشلل المروري، والشبكة القومية للطرق حققت نجاحات وأنقذت مصر من الشلل المروري ".

وأضاف محمود توفيق:" أصبحنا نقوم بتطوير أنفسنا لإدارة منظومة المرور بشكل حديث وتم إنشاء مقرات مروروية جديدة وتم تزويدها بغرف عمليات على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في هذا المجال ".

وأكمل محمود توفيق:"تم إنشاء وتطوير 31 وحدة تراخيص مرور لتسهيل تقديم الخمات للمواطنين وتم مراعاة توحيد الهوية البصرية لمقرات المرور ".

ولفت محمود توفيق:" تم استخداث منظومة الملصق الإلكتروني لتوفير المزيد من الأمان ومن المقرر أن يتم ربطه بشبكة النقل الذكي".