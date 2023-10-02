عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: إعادة انتشار مقرات الوزارة خارج الكتل السكانية.. فيديو

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال وزير الداخلية، محمود توفيق، إنه تم إنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات.

txt

وزير الداخلية: انتهى تهديد الإرهاب العنيف لمصر..ونواجه الٱن حروب الجيل الرابع

txt

وزير الداخلية: قدمنا 1192 شهيدا و20 ألف مصاب خلال السنوات الماضية

وأضاف وزير الداخلية، محمود توفيق، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "يرتبط المركز بغرف الأزمات بمختلف أجهزة الوزارة"، لافتا: "المركز مزود بتطبيقات تحليل المعلومات والتتبع الآلي للمركبات الشرطية خلال تأدية مهامها".

 

وأشار: "بهذه التقنيات نستطيع وضع تقييم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالتها الأمنية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لها"، موضحا: "تم العمل على تطوير المنظومة الأمنية والخدمية".

 

وتابع: "تم إنشاء 9 مقرات جديدة لمديريات الأمن وإضافة إلى مقر أمن العلمين لاستيعاب التمدد الأفقي غير المسبوق الذي تشهده الدولة المصرية، وتم تزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة تماثل الموجودة في الدول المتقدمة التي لها باع في الناحية الأمنية".

 

استرسل: "تم أعادة انتشار مقرات الوزارة خارج الكتل السكانية، فضلا عن تجميع المقرات الشرطية بأماكن موحدة توفيرا للجهد والوقت في تقديم الخدمة وإجراءات تأمينها".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ترشيحاتنا

وزير الداخلية: القضاء على 2375 بؤرة إجرامية خلال الـ 9 سنوات الماضية

تطوير.. وزير الداخلية: الشبكة القومية للطرق أنقذت مصر من الشلل المروري

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى الفاتيكان ويبعث رسالة إلى البابا فرنسيس

وزير الداخلية: نعى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس على البلاد

أرقام مهمة.. وزير الداخلية: ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات

زلزال قوي يضرب طاجيكستان .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلقت شعرها وحواجبها.. شاهد كيم كاردشيان تثير الجدل في أحدث ظهور

كيف بدأ العبيد الأفارقة الحصول على حريتهم في أمريكا؟..تفاصيل تاريخية مدهشة

في كل المناسبات.. حقيبة ياسمين صبري المفضلة سعرها خرافي

فستان غير معتاد.. ياسمين صبري تثير الجدل | شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ