وزير الداخلية: إعادة انتشار مقرات الوزارة خارج الكتل السكانية.. فيديو

قال وزير الداخلية، محمود توفيق، إنه تم إنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات.

وأضاف وزير الداخلية، محمود توفيق، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "يرتبط المركز بغرف الأزمات بمختلف أجهزة الوزارة"، لافتا: "المركز مزود بتطبيقات تحليل المعلومات والتتبع الآلي للمركبات الشرطية خلال تأدية مهامها".

وأشار: "بهذه التقنيات نستطيع وضع تقييم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالتها الأمنية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لها"، موضحا: "تم العمل على تطوير المنظومة الأمنية والخدمية".

وتابع: "تم إنشاء 9 مقرات جديدة لمديريات الأمن وإضافة إلى مقر أمن العلمين لاستيعاب التمدد الأفقي غير المسبوق الذي تشهده الدولة المصرية، وتم تزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة تماثل الموجودة في الدول المتقدمة التي لها باع في الناحية الأمنية".

استرسل: "تم أعادة انتشار مقرات الوزارة خارج الكتل السكانية، فضلا عن تجميع المقرات الشرطية بأماكن موحدة توفيرا للجهد والوقت في تقديم الخدمة وإجراءات تأمينها".

