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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية: قدمنا 1192 شهيدا و20 ألف مصاب خلال السنوات الماضية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الأجهرة الأمنية نجحت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع القوات المسلحة فى محاصرة العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته فى مؤتمر “حكاية وطن”، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الـ ٩ سنوات الماضية فى محاصرة الجريمة والعناصر الاجرامية، موضحا “حققنا نجاحات كبيرة فى تلك المجالات، وتم ضبط اكثر من ١٥ ألف تشكيل عصابي".

وأكد وزير الداخلية، أنه كان هناك جهود كبيرة خلال الـ ٩ سنوات الماضية لضبط قضايا المخدرات وغسيل الاموال لا تقل عن الجهود فى مواجهة العناصر الاجرامية والجنائية.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه انخفضت معدلات الجريمة بنسبة 73% كما تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة، إضافة إلى انخفاض جرائم الجنح بنسبة ٥٣٪؜ عن سنة ٢٠١٣.

ونوه بأن تلك النجاحات لم تكن بالسهل بل قدمت وزارة الداخلية تضحيات كبيرة، حيث قدمت الوزارة 1192 شهيدا وأكثر من 20 ألف مصاب.

الأجهزة الامنية العناصر الإجرامية العناصر الإرهابية القوات المسلحة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حكاية وطن وزارة الداخلية

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