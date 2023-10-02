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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرقام مهمة.. وزير الداخلية: ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات، كما تم ضبط  15992 تكشيلا عصابيا و432 ألف قطعة سلاح.

وزير الداخلية: تسجيل 260 عملا إرهابيا من 2013 لـ 2014

وزير الداخلية : ثبت بالأدلة أن جماعة الإخوان كانت العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر عقب ٢٠١١ وكانت تنسق مع الجماعات التكفيرية

وقال محمود توفيق، في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر “حكاية وطن”، "تم ضبط  455 قضية غسل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه".

وأضاف "تم ضبط 607 آلاف قضية مخدرات بمضبوطات 1135 طنا، و811 مليون قرص مخدر قيمتهم 124 مليار جنيه"، منوها بأن "وزارة الداخلية قدمت 1194 شهيدا و22 ألف مصاب".

وأكد "كانت هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق او ممتلكات عامة".

ولفت إلى أن "العنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".

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