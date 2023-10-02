أرقام مهمة.. وزير الداخلية: ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات، كما تم ضبط 15992 تكشيلا عصابيا و432 ألف قطعة سلاح.

وقال محمود توفيق، في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر “حكاية وطن”، "تم ضبط 455 قضية غسل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه".

وأضاف "تم ضبط 607 آلاف قضية مخدرات بمضبوطات 1135 طنا، و811 مليون قرص مخدر قيمتهم 124 مليار جنيه"، منوها بأن "وزارة الداخلية قدمت 1194 شهيدا و22 ألف مصاب".

وأكد "كانت هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق او ممتلكات عامة".

ولفت إلى أن "العنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".