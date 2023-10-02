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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حضور قوي لمؤسسة أبو العينين.. أهالي الجيزة ينظمون مسيرة ضخمة لدعم الرئيس

مسيرة التحالف الوطني
مسيرة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتأييد ترشح الرئيس

كشف هاني النحاس، مراسل صدى البلد، تفاصيل تنظيم احتفالات كبيرة بميدان الجلاء بالدقي للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين وشباب وأهالي الجيزة لتأييد ترشح الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة.

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آلاف المواطنين ينضمون لمسيرة مؤسسة أبو العينين لدعم الرئيس السيسي ..صور

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مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني توزع 200 ألف علبة حلوى احتفالا بالمولد النبوي

وقال هاني النحاس، مراسل صدى البلد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأغاني الوطنية تنطلق في ميدان الجلاء والاحتفال بدأ منذ ساعتين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، ومسيرات لتأييد وترشيح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة".

 

وأضاف هاني النحاس، مراسل صدى البلد،: "اليوم بدأ بمسيرات نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين الخيرية"، موضحا: "التحالف الوطني يضم العديد من الجمعيات الخيرية والأهلية المصرية".

 

وتابع هاني النحاس، مراسل صدى البلد،: "المسيرة هي الأكبر من نوعها خلال السنوات الماضية، بدأت من ميدان المنيب مرورا بشارع البحر الأعظم إلى الدقي وصولا إلى ميدان الجلاء بالدقي".

 

وأشار هاني النحاس، مراسل صدى البلد،: "كان هناك آلاف الأتوبيسات المحملة بشباب مصر شباب كليوباترا وأهالي الجيزة والدقي والعجوزة"، مضيفا: "اللافتات تطالب وتؤيد ترشيح الرئيس السيسي لرئاسة قادمة".

مؤسسة ابو العينين التحالف الوطني الإعلامية عزة مصطفى الأغاني الوطنية الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة

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