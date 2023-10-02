آلاف المواطنين ينضمون لمسيرة مؤسسة أبو العينين لدعم الرئيس السيسي ..صور

احتشد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي بميدان الدقي، ضمن المسيرة التي تنظمها مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وعلق المواطنون لافتات للرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بعبارات الدعم والمساندة من أجل الترشح تولي رئاسة مصر لولاية ثالثة، من أجل استكمال سلسلة الإنجازات التي كان قد بدأها قبل نحو 10 سنوات.
وهتف المواطنون للرئيس عبد الفتاح السيسي بعبارات "بنحبك يا سيسي".. و "تحيا مصر"، رافعين أعلام مصر، ووسط تشغيل الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الآلاف من مؤيدي السيسي.
وأكد المحتشدون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبين بإعلانه الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
وهذا تشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودمطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.