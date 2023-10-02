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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من رئيس النيجر المعزول لاستعادة السلطة

محمد بازوم
محمد بازوم

أعلن محامو رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، رفع دعوى قضائية ضد منظمي التحرك العسكري، وتقديم استئناف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، فإن الدعوى القضائية التي رفعها ممثلو بازوم موجهة ضد الزعيم الجديد للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، وكل شخص آخر متهم بـ "التآمر ضد سلطة الدولة، والجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والسجن".

وقال المحامون إن الدعوى ستُرفع في الأيام المقبلة أمام أحد كبار القضاة في أعلى محكمة في العاصمة نيامي.

وأضافوا أنهم “سيقدمون شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك فريق العمل المعني بالاعتقالات خارج نطاق القضاء”.

وفي وقت سابق، رفع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بعدما تمرد عليه الجيش.

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وقال محامي محمد بازوم السنغالي سيدو دياني، لوكالة “فرانس برس”، إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".

محمد بازوم النيجر رئيس النيجر

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