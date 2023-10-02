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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: إنشاء منظومة أمان وكلنا واحد وجيل جديد تحت رعاية الرئيس السيسي

وزير الداخلية محمود
وزير الداخلية محمود توفيق

قال وزير الداخلية محمود توفيق، إن الوقت اللي مصر أخرجت تجربتها كان العالم يعقد المؤتمرات حول تحسين ظروف الاحتجاز وعلى المستوي فهي تجربة رائدة، في كيفية استقبال النزيل إلى الدور المجتمعي، لافتا إلى أن الشرطة المصرية تقوم بدورها التكافلي كجزء من هذا المجتمع، كما تم إنشاء منظومة “أمان” يباع فيها لمتوسطي ومحدودة الدخل  ومبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

مبادرة جيل جديد

وأضاف توفيق ، أن تم إنشاء مبادرة "جيل جديد” موجهة للشباب الذين انتقلوا من مناطق عشوائية لمناطق جديدة ليواكبوا هذا المكان المتطور، حيث لاقت قبولا واسعا في أوساط الشباب ويتم استقبال طلباتهم لتغطية طلباتهم من الأنشطة المختلفة.

 

وكشف، وزير الداخلية، أن مصر في حالة تطور دائم مالوش سقف وإحنا في حالة سباق مع تطور الجريمة بأشكالها المختلفة للمحافظة على أمن واستقرار مصر، فالأمن والاستقرار هم أساس بقاء الدول.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية محمود توفيق أمان كلنا واحد جيل جديد

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