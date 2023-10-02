الآلاف يشاركون في احتفالات المنوفية بنصر أكتوبر ويرفعون صور تأييد السيسي ..شاهد

توافد العشرات من أبناء قري ومراكز محافظة المنوفية علي مدينة شبين الكوم، للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

وتقام الاحتفالية في اكبر شوارع العاصمة شارع الاستاد حيث أقيم مسرح كبير وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار موسع لرجال الشرطة.

كما انتشرت صور تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح والتأييد لفترة رئاسية ثالثة وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وامتلئ الشارع بعشرات المواطنين الذين رفعوا اعلام مصر وصور تأييد الرئيس السيسي دعما له.

كما انتشرت الاغاني الوطنية وسط رفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وذلك في اكبر تجمع بمدينة شبين الكوم.

وتأتي الاحتفالات، بمرور خمسون عاما على حرب السادس من اكتوبر المجيدة بحضور نخبة من الفنانين “عمر كمال - مسلم - محمد شاهين” وفقرات اخرى متنوعه.

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر