عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يشاركون في احتفالات المنوفية بنصر أكتوبر ويرفعون صور تأييد السيسي ..شاهد

احتفالات المنوفية
احتفالات المنوفية بنصر أكتوبر

توافد العشرات من أبناء قري ومراكز محافظة المنوفية علي مدينة شبين الكوم، للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

وتقام الاحتفالية في اكبر شوارع العاصمة شارع الاستاد حيث أقيم مسرح كبير وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار موسع لرجال الشرطة.

مسيرة بالسيارات تحمل صور السيسي من السادات لشبين الكوم في المنوفية.. شاهد

رئيس جامعة المنوفية يتفقد انتظام سير الدراسة بكلية العلوم

كما انتشرت صور تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح والتأييد لفترة رئاسية ثالثة وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وامتلئ الشارع بعشرات المواطنين الذين رفعوا اعلام مصر وصور تأييد الرئيس السيسي دعما له.

كما انتشرت الاغاني الوطنية وسط رفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وذلك في اكبر تجمع بمدينة شبين الكوم.

وتأتي الاحتفالات، بمرور خمسون عاما على حرب السادس من اكتوبر المجيدة بحضور نخبة من الفنانين “عمر كمال - مسلم - محمد شاهين” وفقرات اخرى متنوعه.

احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
احتفالات المنوفية بنصر اكتوبر
إحتفالات نصر أكتوبر إجراءات أمنية أكتوبر المجيدة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

السيسي : استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات غير مسبوق لغاية الانتخابات الرئاسية

الجزائر.. تعيين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة سوناطراك

الآلاف يشاركون في مسيرة الأعلى للآباء والمعلمين لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة دفعوا ثمن وتضحيات كثيرة

أول تعليق من روسيا على مزاعم انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالآلاف لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ