الجزائر.. تعيين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة سوناطراك

أفاد التلفزيون الجزائري، اليوم الإثنين، بتعيين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة سوناطراك خلفا لتوفيق حكار.

وأنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مهام توفيق حكار بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن تبون عين رشيد حشيشي خلفا لتوفيق حكار على رأس شركة سوناطراك.

وفي وقت سابق، أكدت الجزائر ضرورة توحيد الرؤى و تقاسم الأدوار بين البلدان الأفريقية لمواكبة المتطلبات التي تفرضها أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت شركة "سوناطراك" أن "السياق العالمي المتغير يقتضي مواكبة وتيرة التطور التكنولوجي المستمر في قطاع الطاقة" مما يستدعي "توحيد الرؤى و تجميع القدرات و تقاسم الأدوار؛ بما يمكن الدول الإفريقية من مواجهة تزايد متطلبات النوعية و المردودية الاقتصادية التي تفرضها عليها الأسواق العالمية".

وأضافت أنه يتعين العمل على تكثيف الجهود؛ بما يسهم في تعزيز دور إفريقيا وقدرتها على الاستفادة من مواردها الطبيعية على اختلافها وتنوعها وتدعيم التكامل الاقتصادي وبذل الجهود لرفع روح المسؤولية الجماعية، وكذلك تسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيات في مجال الطاقة بين دولها؛ مما سيعود بالفائدة على شعوبها.