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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على أبرز بنود مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، أن النيجر قبلت وساطة الجزائر الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في نيامي منذ أكثر من شهرين.

وكانت الجزائر، التي تجمعها حدود طويلة مع النيجر، اقترحت مبادرة ترتكز على عدة محاور.

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وقال عطاف، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تهدف إلى صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت.

وتنص المبادرة على تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في البلاد.

وتدار الفترة الانتقالية تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وفي 26 يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وتوالت المطالب الدولية بإطلاق سراح بازوم وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بينما أصر المجلس العسكري الحاكم على موقفه.

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