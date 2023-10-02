حسين السيد يتبرع للزمالك بـ 50 ألف دولار.. تفاصيل

أعلن الناقد الرياضي شادي عيسى تبرع حسين السيد لنادي الزمالك بـ ٥٠ ألف دولار.

وكتب عيسى من خلال حسابه الشخصي تويتر :"حسين السيد تبرع لنادي الزمالك ب ٥٠ ألف دولار ليكونوا تحت تصرف اللجنة الثلاثية فيما يخص مستحقات اللاعبين الأجانب في ألعاب الصالات ".

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

وكان أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد تأهل الفريق لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.