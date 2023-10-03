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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مش جاهز| «توصية» تطيح بموديست من تشكيل الأهلي.. وهذا موقف نجم الفريق من مباراة إنبي بالكأس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المعروف أن نجاح أي فريق رياضي يعتمد على أداء لاعبيه بشكل رئيسي. وفي هذا السياق، تمكن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق استفادة كبيرة من توصيات الطبيب النفسي أحمد أبو الوفا.

 

 

توصية طبية حكيمة

وتعتبر توصيات الأطباء دائمًا مهمة لصحة اللاعبين، وهذا ما أكدته توصية الطبيب النفسي للنادي الأهلي أحمد أبو الوفا، حيث أوصى بتأجيل مشاركة اللاعب الفرنسي أنتوني موديست في التشكيل الأساسي للفريق، ومنحه الفرصة كبديل في البداية.

 

تحقيق الانسجام

ومن المعروف أن انسجام اللاعبين مع بقية الفريق يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح. 

وبناءً على توصية الطبيب النفسي، قام كولر بتنظيم جلسات للتعرف على زملاء موديست في الخط الهجومي بالأهلي. وهذا التواصل المباشر مع الفريق يعزز من فرص اللاعب في التأقلم السريع والانسجام مع الزملاء.

 

الاستعداد البدني

ولا يقتصر دور كولر على التعامل مع الجوانب النفسية للاعبيه، بل يتعداها ليشمل الاستعداد البدني أيضًا. 

وقام المدرب بوضع برنامج بدني مكثف لتجهيز موديست بالشكل الأمثل من الناحية البدنية. 

وهذا يعني أن اللاعب ليس فقط مستعدًا نفسيًا وتكتيكيًا، بل أيضًا بدنيًا لمواجهة التحديات على أرض الملعب.

 

جاهزية موديست

وبفضل الجهود المشتركة بين كولر والطبيب النفسي، أصبح موديست جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وعلى الرغم من أنه قد يشارك كبديل في المباراة المقبلة أمام إنبي، إلا أن هذه الفرصة تعكس التفاؤل بتحسين أداء الفريق.

 

عودة محمد عبد المنعم

إلى جانب استعدادات موديست، هناك خبر سار آخر لمشجعي النادي الأهلي. حيث عاد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

 

جاهزية محمد عبد المنعم

ومع عودة محمد عبد المنعم إلى الفريق، يمكن توقع مشاركته في المباراة المقبلة أمام إنبي. 

ويعكس ذلك استعداد الفريق للتحديات القادمة والرغبة في تحقيق النجاح.

 

مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

وختامًا، سيكون هناك مباراة مهمة بين الأهلي وإنبي في كأس مصر. وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والتقدم في البطولة. وإن الأهلي يدخل هذه المباراة بعد فوزه الكبير أمام سان جورج الإثيوبي، وهذا يزيد من حماس الفريق واستعداده للتنافس بقوة.

 

وتعتبر توصيات الأطباء وجاهزية اللاعبين جزءًا مهمًا من نجاح أي فريق رياضي. 

وبفضل الجهود المشتركة بين مارسيل كولر والطبيب النفسي أحمد أبو الوفا، يمكن للنادي الأهلي تحقيق استفادة كبيرة من تلك التوصيات. 

ويبدو أن موديست ومحمد عبد المنعم جاهزين للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة، مما يعزز من آمال النادي في تحقيق النجاح في المسابقات المحلية والدولية.

الأهلى كولر مارسيل كولر كرة القدم موديست الطبيب النفسى محمد عبد المنعم

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