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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رافعين شعار تحيا مصر.. آلاف الاسكندرانية يحتشدون لدعم الرئيس السيسي

ميدان القائد إبراهيم
ميدان القائد إبراهيم

احتفل الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة شعبية واسعة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالثغر، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

ورفع المحتشدون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس السيسي، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي"، وكلنا معاك ياسيسي، وكلنا خلف الجيش والشرطة رجال مصر الابطال.

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وأعرب المحتشدون عن سعادتهم وتقديرهم في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والامجاد بدماء ابنائه الذكية. 

وأكدوا أن هذه الاحتفالية هي رسالة تأييد ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وردًا على جميع المغرضين الذين دأبوا منذ تطهير البلاد من الجماعة الإرهابية على التشكيك في الدولة ومنجزاتها خلال السنوات العشر الأخيرة. 

https://fb.watch/nqI45-6UcT/?mibextid=9R9pXO

 

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