استجابة للمواطنين.. محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة 9 شوارع بحي غرب

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 9 شوارع بنطاق حي غرب عقب إنهاء شركات المرافق أعمالها.

كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تكررت منها شكاوي المواطنين والتي تخدم مناطق حيوية.

من جانبها، أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التالية:( شارع الأمان شركة الصوامع - شارع إبن سهلان- شارع الإسناوي- شوارع المكس 1و و2 و3- كفر عشري- شارع النباتات بغيط العنب- شارع مدرسة ابو الهول).