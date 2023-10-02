مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر

نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم "الاثنين" بذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "ومضات من ذكري الانتصار" شارك فيها حشد من الجمهور وأبطال انتصارات أكتوبر.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرضا يضم صوراً من ذكريات تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، بحضور رئيسً قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محمد سليمان وعدد من أبطال انتصارات أكتوبر المجيدة وكبار الشخصيات.



وأقيمت ندوة شارك فيها عدد من أبطال انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن مصر ستظل قوية صامدة ولها دورا محوريا وهاما علي الدوام..كما أكدوا أن مصر تشهد حاليا نهضة حقيقية في كافة المجالات و فقد تحققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطالبين الأجيال الحالية بالعمل والاجتهاد والتطوير في كافة الميادين.

وضمت الاحتفالية عرض فيلم من إنتاج المكتبة عن حرب أكتوبر، كما أصدرت كتابًا بعنوان "ومضات من ذكرى الانتصار" قدم له مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد بقوله: "إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة ويرصد لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني مما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر".