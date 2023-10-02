عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية: احتفالية القائد إبراهيم تعبير للمصريين عن حبهم ودعمهم للسيسي

رسالة دعم من الاسكندرانية
رسالة دعم من الاسكندرانية للرئيس السيسي

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن احتفالية نصر أكتوبر بميدان القائد إبراهيم جاءت تعبيرا من المصريين عن حبهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى النصر العظيم عام ١٩٧٣.

وأكد "حسن"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن الفرحة بنصر أكتوبر العظيم، وتقديرًا لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

استجابة للمواطنين.. محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة 9 شوارع بحي غرب

وأضاف أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أن الاحتفالية تأتي كرسالة تأييد ومساندة للدولة المصرية والجيش المصري العظيم الذي نجح في العبور الأول عام 1973، ونجح في العبور الثاني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في معركتي البقاء وبعدها البناء والتنمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

 وشدد على ضرورة الاستفادة من دروس حرب أكتوبر المجيدة، وتوصيل رسالتها إلى الأجيال الجديدة، مقدمًا التحية لكل القادة والجنود والأبطال الذين نجحوا في تحرير الأرض في أكتوبر عام 1973، وإلى الرئيس السيسي الذي نجح في دحر الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة على أسس عظيمة ستضع مصر في مصاف الأمم.

الاسكندرية الاسكان والمرافق استجابة للمواطنين احتفالية نصر أكتوبر الجمهورية الجديدة الجيش المصرى العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

«المصريين الأحرار» يشكر الرئيس لاستجابته للمواطنين وإعلان الترشح لفترة رئاسية جديدة

إنجازات.. مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما

حكم الزكاة على أموال الفيزا كارت للمشتريات.. دار الإفتاء تشرح المسألة

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ