مستقبل وطن بالإسكندرية: احتفالية القائد إبراهيم تعبير للمصريين عن حبهم ودعمهم للسيسي

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن احتفالية نصر أكتوبر بميدان القائد إبراهيم جاءت تعبيرا من المصريين عن حبهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى النصر العظيم عام ١٩٧٣.

وأكد "حسن"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن الفرحة بنصر أكتوبر العظيم، وتقديرًا لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

وأضاف أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أن الاحتفالية تأتي كرسالة تأييد ومساندة للدولة المصرية والجيش المصري العظيم الذي نجح في العبور الأول عام 1973، ونجح في العبور الثاني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في معركتي البقاء وبعدها البناء والتنمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من دروس حرب أكتوبر المجيدة، وتوصيل رسالتها إلى الأجيال الجديدة، مقدمًا التحية لكل القادة والجنود والأبطال الذين نجحوا في تحرير الأرض في أكتوبر عام 1973، وإلى الرئيس السيسي الذي نجح في دحر الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة على أسس عظيمة ستضع مصر في مصاف الأمم.