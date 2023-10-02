أحمد فؤاد سليم للرئيس السيسي: كل المصريين بيقولولك كمل وإحنا وراك

وجه الفنان احمد فؤاد سليم، حديثه للرئيس السيسي، قائلاً "أنا فخور وسعيد إني بشارك في حكاية وطن".

وقال أحمد فؤاد سليم، في كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر “حكاية وطن”، "أشكر الرئيس السيسي على فكرة المؤتمر، وإننا نحكي الحكاية؛ لأن المصريين كانوا محتاجين يعرفوها".

وأضاف "اللي حصل في 10 سنوات مش مجرد إنجازات دي معجزات، وبعد ما سمعنا الحكاية أسمحلي اشكرك ياريس باسمي، وباسم كل مصري، على شجاعتك وإخلاصك في العمل وسعة صدرك وحسن أخلاقك".

وتابع "أشكرك على ثقتك وإيمانك بينا وتوكلك على الله، أنا بشكرك ومعايا ملايين المصريين في كافة محافظات الجمهورية وفي القرى والنجوع وفي كل محافظات مصر وكل المصريين بيقولوك كمل وإحنا وراك".