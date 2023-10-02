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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى عن الإفراجات المتتالية للأعلاف: تدعم تلبية الاستهلاك المحلى من اللحوم والدواجن

النائب العمدة عثمان
النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي

قال النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن توفير المواد والسلع الغذائية بمخزون وفير، يحتل أولويات الحكومة بشكل مستمر حيث يظهر ذلك من خلال العديد من الإجراءات لعل أبرزها الإفراجات المستمرة للأعلاف نظرا لأهميتها في ضخ كميات كبري من اللحوم والدواجن في الاسواق.

 

تحقيق مصلحة المواطن بأولويات الحكومة 

 

و أكد “ عثمان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الإفراجات المتتالية لأعلاف الدواجن ساهمت في انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ في الفترة الراهنة، ومتوقع لها باستمرارية الانخفاض في ظل حرص الحكومة علي دعم المواطنين لا سيما الطبقة البسيطة ومحدودى الدخل، معقبا “ تحقيق الصالح للمواطن هو الشغل الشاغل للحكومة دائما”.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن الأونة الأخيرة بدأت أسعار محاصيل الذرة الصفراء وفول الصويا في التراجع، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي أسعار اللحوم والدواجن خاصة مع كونهم سلع أساسية لدى المصريين، معقبا “ التنسيق المستمر والسريع في افراجات الاعلاف أيضا يدعم توفير كميات كبري من الانتاج تدعم تلبية الاستهلاك”.

وتابع النائب : كما أن الدولة عملت علي استصلاح وزراعة مساحات شاسعة من الأراضي، لإنتاج الأعلاف محليا بما يخدم تعظيم وتنمية الثروة الحيوانية، ويحد من استيراد الاعلاف وبالتالي توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي المستخدم في الاستيراد.

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وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وانه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل  175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

الزراعة اللحوم الدواجن الأعلاف استيراد النقد الأجنبي

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