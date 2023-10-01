وزير الزراعة: استكمال المشروع القومي للصوب لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة|فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من الرؤية المستقبلة هو بناء بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، "هذا يتم من خلال الحفاظ على تلبية طلبات الأجيال الحالية وعدم هدر الأجيال القادمة".

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "سنستمر في زيادة الصادرات الزراعية وتقليل الفجوة القائمة في بعض السلع وخفض فاتورة الاستيراد، والاستمرار في دعم المنظومة".

وتابع "سنستمر في استكمال مشروعات التوسع الأفقي، والتوسع الرأسي أيضا وزيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن استكمال المشروع القومي للصوب، وفتح أسواق جديدة".