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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

صدى البلد

عرضت قناة اكسترا نيوز، احتفالات المواطنين بجميع المحافظات فرحة بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للإنتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته في مؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن، "ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية ".


وأضاف الرئيس السيسي "أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله أن تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع الرئيس السيسي "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الدميقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين التي احترمها".

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