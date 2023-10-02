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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسئولية لم أكن أملك خزائن الأرض

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،  نسعى لبناء وطن عظيم قائم على أسس قوية.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا، مشيرا الي أنه وجه الحكومة على دراسة ما خرج من الحوار الوطني.


وأكد السيسي خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه  أعتزم استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة، مرددا: نجدد العهد أن يكون واقع مصر يفيض بالمحبة والسلام.


وأشار السيسي، أنه لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها، مؤكدا أنه حين استجاب لنداء نداء المصريين لم أكن أملك خزائن الأرض.. ولكن كان لدي إيماني بالله وحاملا معي شرف العسكرية المصرية. 

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