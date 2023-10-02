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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات في المنوفية عقب إعلان السيسي ترشحه للرئاسة

احتفالات أبناء المنوفية
احتفالات أبناء المنوفية

احتفل الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية ثالثة.

جاء ذلك في احتفال كبير بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، وذلك وسط الاغاني الوطنية والشعبية ورفع اعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

الآلاف يشاركون في احتفالات المنوفية بنصر أكتوبر ويرفعون صور تأييد السيسي ..شاهد

مسيرة بالسيارات تحمل صور السيسي من السادات لشبين الكوم في المنوفية.. شاهد

وردد الأهالي العديد من الهتافات عقب بث كلمة الرئيس علي شاشة كبيرة وسط حضور الآلاف من أبناء المحافظة الذين توافدوا من جميع مراكز المحافظة علي مدينة شبين الكوم.

وشهد شارع الاستاد إجراءات أمنية مكثفة وتواجد كبير لقوات الشرطة لتأمين احتفالات المواطنين وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وستشهد الاحتفالية وجود عدد من المطربين الذين جاءوا للاحتفال مع أبناء محافظة المنوفية باحتفالات نصر أكتوبر وترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة استجابة لرغبة المصريين واستكمال مسيرة التنمية، وستقام الانتخابات في ديسمبر المقبل.

احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات أبناء محافظة المنوفية
احتفالات المواطنين إعلان الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم

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