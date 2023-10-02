أول تعليق من روسيا على منع دخول سياراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السيارات المسجلة في روسيا هو عرض للنازية.

وأوضح لافروف في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة: "لقد اندهشت من السرعة التي تخلص بها كل هؤلاء الأوروبيين تقريبًا من الأجواء التي كانوا يبثونها خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على بعض بقايا ليس فقط من الدبلوماسية ولكن أيضًا من الأخلاقيات الأساسية، هذا لما يسمى عادة النازية".

وأضاف لافروف: "يتم القيام بذلك فيما يتعلق بالروس فقط، مثلما يتم القيام بأشياء أخرى كثيرة ضد الروس، فهم يقولون "ليس بوتين وحده هو المسؤول، بل كل الروس مذنبون لأنهم انتخبوه"، لافتا إلى أن هذه هي النازية الخالصة.

وحظر دخول السيارات الروسية ساري المفعول بالفعل في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وإستونيا وسيتم تطبيقه في النرويج في 3 أكتوبر، كما أن بلغاريا ستفرض مثل هذا الحظر بحلول نهاية يوم الاثنين.