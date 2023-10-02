عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على منع دخول سياراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السيارات المسجلة في روسيا هو عرض للنازية.

وأوضح لافروف في الاجتماع السنوي العشرين لنادي فالداي الدولي للمناقشة: "لقد اندهشت من السرعة التي تخلص بها كل هؤلاء الأوروبيين تقريبًا من الأجواء التي كانوا يبثونها خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على بعض بقايا ليس فقط من الدبلوماسية ولكن أيضًا من الأخلاقيات الأساسية، هذا لما يسمى عادة النازية".

وأضاف لافروف: "يتم القيام بذلك فيما يتعلق بالروس فقط، مثلما يتم القيام بأشياء أخرى كثيرة ضد الروس، فهم يقولون "ليس بوتين وحده هو المسؤول، بل كل الروس مذنبون لأنهم انتخبوه"، لافتا إلى أن هذه هي النازية الخالصة.

وحظر دخول السيارات الروسية ساري المفعول بالفعل في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وإستونيا وسيتم تطبيقه في النرويج في 3 أكتوبر، كما أن بلغاريا ستفرض مثل هذا الحظر بحلول نهاية يوم الاثنين.

النرويج تفرض حظرا على دخول السيارات الروسية

بولندا تعلن حظر دخول السيارات الروسية للبلاد .. ما القصة؟

الاتحاد الأوروبي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي روسيا السيارات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

النرويج تفرض حظرا على دخول السيارات الروسية

بولندا تعلن حظر دخول السيارات الروسية للبلاد .. ما القصة؟

فنلندا تمنع دخول السيارات الروسية إلى البلاد |تفاصيل

مقتل 3 أشخاص في انفجار مركز لخدمات السيارات بمدينة ماخاتشكالا الروسية.. فيديو

خبير: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على صناعة السيارات في العالم

ترشيحاتنا

أشرف زكي: نشكر السيسي على استجابته لنداء المصريين بالترشح للرئاسة

أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين 2023

استخدام سلاح جديد بسيناء|ماذا تفعل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى شبه الجزيرة؟

السيسي بعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة: "يا رب أكون أولى بها"

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ