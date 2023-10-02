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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية .. آلاف الأسر تحتشد لدعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية|صور

احتفالات لدعم السيسي
احتفالات لدعم السيسي رئيسا الجمهوريه بميادين الغربية

شهدت شوارع وميادين منطقة الاستاد بطنطا بمحافظة الغربية منذ قليل استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات الذين احتشدوا لدعم عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه للمرة الثالثة وسط احتفالية كبرى شارك خلالها الفنانين ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.

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اليوم.. انطلاق بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع


وجاء ذلك تزامنا مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن في الحفل الختامي للترشح للفترة رئاسية جديدة خلال عام 2023م .

اليوم.. انطلاق بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع


وكانت مؤسسات التحالف الوطني والأحزاب السياسية المصرية الداعمة للاستقرار الدولة المصرية أعلنت عبر لافتات وصور رسمية دعمهم الكامل القيادة السياسية تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا علي صالح جموع الفئات وطوائف أبناء الشعب المصري.

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الدولة المصرية الجمهورية الأسر والعائلات أعضاء مجلسى الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات التنفيذية القيادة السياسية

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