الغربية .. آلاف الأسر تحتشد لدعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية|صور

شهدت شوارع وميادين منطقة الاستاد بطنطا بمحافظة الغربية منذ قليل استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات الذين احتشدوا لدعم عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه للمرة الثالثة وسط احتفالية كبرى شارك خلالها الفنانين ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.



وجاء ذلك تزامنا مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن في الحفل الختامي للترشح للفترة رئاسية جديدة خلال عام 2023م .



وكانت مؤسسات التحالف الوطني والأحزاب السياسية المصرية الداعمة للاستقرار الدولة المصرية أعلنت عبر لافتات وصور رسمية دعمهم الكامل القيادة السياسية تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا علي صالح جموع الفئات وطوائف أبناء الشعب المصري.

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