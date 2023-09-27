اليوم.. انطلاق بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع

تنطلق ظهر اليوم بطولة كأس جامعة طنطا للشطرنج السريع لطلاب الجامعة، والتي تستضيفها كلية الهندسة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتورة ولاء نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ممثلاً فى منطقة الغربية للعبة، وتستمر الفعاليات حتي الساعة 5 مساءاً.



من جانبه كشف المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، عن تفاصيل البطولة مؤكداً أنه يشارك فيها 93 طالباً وطالبة، منهم 88 طالب و5 طالبات من 14 كلية وتقام البطولة بالنظام السويسرى وهو عبارة عن 7 جولات وكل جولة تستغرق 10 دقايق و ٥ ثوان ديلاي، وتنقسم إلى بطولة للبنين وبطولة للبنات والجوائز المالية للثلاثة الفائزين في كل بطولة 500 جنيه وكأس البطولة للأول ، و 300 جنيه للثاني ، 200 جنيه للثالث