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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع اتفاقية بين آداب طنطا ومؤسسة نينغشيا لتدريس اللغتين العربية والصينية للطلاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، توقيع اتفاقية للتبادل العلمي والطلابي بين كلية الآداب بالجامعة، ومؤسسة "نينغشيا"؛ لتدريس اللغتين العربية والصينية.

جاء ذلك، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي بين دولة الصين والدول العربية، في دورته السادسة، بمدينة ينتشوان في منطقة نينغشيا الصينية، خلال الفترة من 21 -24 سبتمبر 2023.

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وأضاف رئيس الجامعة أن هناك أولوية بالجامعة لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات الدولية؛ لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا، ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023، مشيرا إلى أن الاتفاقية تؤهل الطلاب بعد تعلم اللغة الصينية لاستكمال دراستهم في الجامعات بالصين.

وأوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، أن الاتفاقية نصت على أن يقوم الجانب الصيني بتزويد كلية الآداب جامعة طنطا، بالبرامج التدريسية المتطورة، وإعداد لائحة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الدراسة تتم بنظام الحضور الفعلي، إلى جانب التعليم عن بعد، كما نصت الاتفاقية على تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين لاستكمال دراستهم باللغة الصينية في الجامعات الصينية، موضحا أنه وقع الاتفاقية مع مؤسسة نينغشيا، بتكليف من الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.

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حضر مراسم التوقيع، كلا من: الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام الجامعات العربية، والدكتور شريف صالح مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلا عن الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الصينية، وممثلي الجامعات العربية، ووانغ جينهونغ نائبة مدير مؤسسة كونتننتال هان فوغ، وتشانغ وانكي إن ممثلة جامعة هاينان الطبية، وليو جيانغيان مديرة معهد الدراسات الأجنبية، وتشانغ شيرونغ رئيس مجلس إدارةً مجموعة بيت الحكمة للتواصل الثقافي الدولي، والدكتورة داريكا لاثابيهات من جامعة دوراكيج بونديت في تايلاند، والدكتور حيدر قاسم محمد الربيعي مدير جمعية الصداقة العراقية الصينية المركز الثقافي.

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