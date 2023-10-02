عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ستصلح علاقتها مع روسيا.. بولندا تدق ناقوس الخطر في أوروبا

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

قال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية في البرلمان البولندي، رادوسلاف فوجل، إن ألمانيا ستسعى للحصول على فرصة لإصلاح العلاقات مع روسيا، الأمر الذي يعززها اقتصاديًا.

ويعتقد فوجل أن "ألمانيا ستعود بشغف شديد إلى العلاقات الثنائية مع روسيا، الأمر الذي يعززها اقتصاديا ويحولها إلى مركز أوروبي لموارد الطاقة".

وأوضح أن "ألمانيا التي بنت استراتيجيتها ومكانتها على الاقتصاد تعاني الآن من مشاكل اقتصادية، لأنها لا تستطيع الاعتماد على الطاقة الروسية الرخيصة".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية "تظهر قصر نظر شديد للغاية" إذا لم ترَ ذلك.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أوكرانيا على أن تكون ممتنة لـ بولندا لإيواء ملايين الأوكرانيين وعدم الثقة في ألمانيا.

وقال مورافيتسكي: "أعتقد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتقد الآن أنه سيكون لديه تحالف وثيق مع ألمانيا، وأحذر الجميع من أن الألمان سيسعون دائمًا للتوصل إلى تفاهم مع الروس بمساعدة دول أوروبا الوسطى".

إعلان مفاجئ.. وعد غريب من ألمانيا بتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى روسيا

في 9 شهور .. ألمانيا تعلن إنفاق 3.3 مليار يورو على الأسلحة لأوكرانيا

المانيا البرلمان البولندي روسيا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أوكرانيا بولندا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

إعلان مفاجئ.. وعد غريب من ألمانيا بتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى روسيا

في 9 شهور .. ألمانيا تعلن إنفاق 3.3 مليار يورو على الأسلحة لأوكرانيا

رئيس بعثة منتخب الصم يكشف كواليس الفوز على منتخب ألمانيا في كأس العالم

مصر تفوز على ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

بسبب المهاجرين.. ماسك يتهم ألمانيا بالعدوانية ويسخر من تصرفاتها

ترشيحاتنا

أشرف زكي: نشكر السيسي على استجابته لنداء المصريين بالترشح للرئاسة

أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين 2023

استخدام سلاح جديد بسيناء|ماذا تفعل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى شبه الجزيرة؟

السيسي بعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة: "يا رب أكون أولى بها"

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

فيديو

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ