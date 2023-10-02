ألمانيا ستصلح علاقتها مع روسيا.. بولندا تدق ناقوس الخطر في أوروبا

قال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الدولية في البرلمان البولندي، رادوسلاف فوجل، إن ألمانيا ستسعى للحصول على فرصة لإصلاح العلاقات مع روسيا، الأمر الذي يعززها اقتصاديًا.

ويعتقد فوجل أن "ألمانيا ستعود بشغف شديد إلى العلاقات الثنائية مع روسيا، الأمر الذي يعززها اقتصاديا ويحولها إلى مركز أوروبي لموارد الطاقة".

وأوضح أن "ألمانيا التي بنت استراتيجيتها ومكانتها على الاقتصاد تعاني الآن من مشاكل اقتصادية، لأنها لا تستطيع الاعتماد على الطاقة الروسية الرخيصة".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية "تظهر قصر نظر شديد للغاية" إذا لم ترَ ذلك.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أوكرانيا على أن تكون ممتنة لـ بولندا لإيواء ملايين الأوكرانيين وعدم الثقة في ألمانيا.

وقال مورافيتسكي: "أعتقد أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتقد الآن أنه سيكون لديه تحالف وثيق مع ألمانيا، وأحذر الجميع من أن الألمان سيسعون دائمًا للتوصل إلى تفاهم مع الروس بمساعدة دول أوروبا الوسطى".