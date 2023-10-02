في 9 شهور .. ألمانيا تعلن إنفاق 3.3 مليار يورو على الأسلحة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، إن ألمانيا وافقت على توريد أسلحة بقيمة 3.3 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير عن صادرات الأسلحة، إنه وفقا للبيانات الأولية تم إصدار تراخيص تصدير أسلحة فردية بقيمة حوالي 8.76 مليار يورو (4.3 مليار يورو للأسلحة، و4.46 مليار يورو للمنتجات الدفاعية) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، لافته إلى أن المتلقي الأول للمنتجات الأسلحة الألمانية كانت أوكرانيا بقيمة أكثر من 3 مليار يورو.

وأضافت الوزارة إن هذا الرقم مرتفع عن التراخيص التي صدرت قبل عام 2022 بقيمة 775 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنحو 300%.

وتابعت: "في نفس الفترة من العام الماضي، شكلت التراخيص الخاصة بـ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك أوكرانيا، حوالي 90% من القيمة الإجمالية (7.9 مليار يورو من 8.76 مليار يورو) للصادرات.

وبلغت قيمة تراخيص التسليم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والدول المماثلة حوالي 4.33 مليار يورو (1.57 مليار يورو للأسلحة، و2.76 مليار يورو للمنتجات الدفاعية الأخرى)، ومن هذا المبلغ تم تخصيص حوالي 1.03 مليار يورو لتجهيز القوات المسلحة المجرية، بالإضافة إلى أوكرانيا كوريا الجنوبية، بلغت مساهمات بلدان ثالثة أخرى 860 مليون يورو (مقابل 579 مليون يورو في العام السابق).

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق، إنه سيتم إنفاق ما يصل إلى 17 مليار يورو على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى عام 2027 على أساس القرارات التي تم اتخاذها.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، حيث تريد كييف الآن الحصول على صواريخ توروس بعيدة المدى، لكن الحكومة في برلين ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.