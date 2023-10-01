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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المهاجرين.. ماسك يتهم ألمانيا بالعدوانية ويسخر من تصرفاتها

صدى البلد

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الحكومة الألمانية ردت على رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بعد أن انتقد الإجراءات الأخيرة لسفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها مجموعات إنسانية ألمانية في البحر الأبيض المتوسط.

وقد شارك ماسك مع متابعيه مقطع فيديو يظهر المهاجرين وعمال الإنقاذ على متن سفينة إنقاذ مساء يوم الجمعة.

وعلق ماسك قائلا، "هل يعلم الشعب الألماني بهذا الأمر". وجاء رد الخارجية الألمانية على تغريدة ماسك، "نعم".

وأضاف، لا أصدق أن الشعب الألماني يدعم تلك التصرفات من قبل المنظمات غير الحكومية.

وأكد أيضًا أن السفن التي تديرها ألمانيا جلبت المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الأراضي الإيطالية، وهي خطوة تنتهك"بالتأكيد" سيادة إيطاليا.

وذكر التقرير أيضًا، أنه ردا على وزارة الخارجية الألمانية، قال ماسك "إذاً، أنتم فخورون بذلك بالفعل. كم هو مضحك.. أعتقد أن مثل هذه الأعمال البحرية لها "تداعيات عدوانية".

البحر الابيض المتوسط المنظمات غير الحكومية الحكومة الألمانية اسوشيتد برس المانيا إيلون ماسك

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