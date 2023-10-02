احتشاد المواطنين بمحافظة القليوبية دعما للرئيس السيسي

عرضت قناة اكسترا نيوز، فيديو يرصد احتشاد المواطنين بميدان محافظة القليوبية دعما لـ الرئيس السيسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته في مؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن، "ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف الرئيس السيسي "أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله ان تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع الرئيس السيسي "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الدميقراطي ليختاروا بمضيرهم الوطني من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين التي احترمها".