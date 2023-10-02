بعد عرض إنجازات 9 سنوات.. ختام مؤتمر "حكاية وطن" بعزف السلام الجمهوري

عزف السلام الوطني في ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي استمر لمدة 3 أيام والذي عرض إنجازات الدولة المصرية على مدار 9 سنوات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته في مؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن، "ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف الرئيس السيسي "أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله ان تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع الرئيس السيسي "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الدميقراطي ليختاروا بمضيرهم الوطني من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين التي احترمها".