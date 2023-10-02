الآلاف بميدان القائد إبراهيم يدعمون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

احتشد الآلاف بميدان القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك في إطار المسيرات التي نظمها مستقبل وطن في كافة محافظات الجمهورية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم ودعما للرئيس السيسي.

واحتفل الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة شعبية واسعة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالثغر.

وتعتبر هذه الفعالية جزء من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

ورفع المحتشدون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس السيسي، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي"، وكلنا معاك ياسيسي.

وأكدوا أن هذه الاحتفالية هي رسالة تأييد ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وردًا على جميع المغرضين الذين دأبوا منذ تطهير البلاد من الجماعة الإرهابية على التشكيك في الدولة ومنجزاتها خلال السنوات العشر الأخيرة.