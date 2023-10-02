في ذكرى أكتوبر.. شباب مستقبل وطن يصطفون بكورنيش الإسكندرية دعما للرئيس السيسي

اصطف العشرات من شباب حزب مستقبل وطن بكورنيش الإسكندرية دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وقال كريم حسن، أمين شباب مستقبل وطن، إن هذه الاحتفالية هي رسالة تأييد ومساندة للدولة المصرية والجيش المصري العظيم الذي نجح في العبور الأول عام 1973، ونجح في العبور الثاني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في معركتي البقاء وبعدها البناء والتنمية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقد احتفل الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة شعبية واسعة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالثغر، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

ورفع المحتشدون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس السيسي، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي"، وكلنا معاك ياسيسي، وكلنا خلف الجيش والشرطة رجال مصر الابطال.