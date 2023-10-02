بعد إعلان ترشحه بالانتخابات.. وعد من الرئيس السيسي للشعب المصري.. ماذا قال؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن، :" ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية".

وأضاف السيسي:" أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة وأعدكم بإذن الله ان تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع:" أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح والله يولي من يصلح وهذه إرادة المصريين التي أحترمها".