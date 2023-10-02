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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إعلان ترشحه بالانتخابات.. وعد من الرئيس السيسي للشعب المصري.. ماذا قال؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

الرئيس السيسي: إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية

رسميا.. الرئيس السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن، :" ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية".

وأضاف السيسي:" أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة وأعدكم بإذن الله ان تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع:" أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح والله يولي من يصلح  وهذه إرادة المصريين التي أحترمها".

 

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