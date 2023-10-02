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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة سيناوية في شرم الشيخ بإعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة

فرحة الجماهير بترشح
فرحة الجماهير بترشح الرئيس

عمت الفرحة مدينة شرم الشيخ فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وتجمع الآلاف في ميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ حاملين صور الرئيس  السيسي ولافتات مكتوب عليها كلمات تأييد له.

فيما أشعلت المطربة سمية درويش، الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء على مسرح ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ؛ لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأدت المطربة، باقة من الأغاني الوطنية مثل "بلادي بلادي، ابني طوبة، مشربتش من نيلها، قوم نادي على الصعيدي"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها المواطنون الذين احتشدوا اليوم لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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جنوب سيناء فرحة سيناوية ترشح السيسي إجراء انتخابات

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