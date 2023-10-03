حسام الخولي: ده الفرق بين رئيس بيحب بلده وناس كانت عايزة تحرقنا

أكد حسام الحولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن خطاب الرئيس وماقبله في مؤتمر حكاية وطن على مدار ثلاثة ايام كانت حكاية وطن جقيقية بما كان من شفافية غير مسبوقة إتضحت جلياً في المؤتمر حيث لم تقتصر على عرض الارقام كإنجازات لكن ايضاً الحلول وماتم حله ومالم وشدد قائلاً : " بقالي 40 سنة في العمل السياسي لم أرى شفافية مثلما رأيت في خطاب اليوم ومؤتمر حكاية وطن "



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON :كل وزير كان بيعرض أرقام على الرئيس كان يطالبه بالتوضيح حتى يفهم الناس ورسالته طانت واضحة للوزاء أن يشرك المواطنين في المشكلات والحلول مكملاً : " هذا الفارق بين رئيس يحب بلده وأخرين كانوا يريدون حكمنا وحرقنا والرئيس قال شاركوا وصوتوا حتى لو مش ليا وقبل كده ناس كانت بتقول إحنا جاين نعد 100 سنة ويانحكم يانحرق ".



-لافتاً إلى أن برنامج الرئيس الفترة القادمة هو سيرته الذاتية التي قدمها في العشر سنوات الماضية وهي إتجازات ومشروعات قومية لم يكن لتتم في هذه الفترة ولو كان تحدثن عنها عام 2014 لم أكن سأصدق أنه قادر على تحقيقها والان باتت واقعاً على الارض

أتم : " أي نظام حكم مصر كان عنده مشروع قومي واحد ويفضل يشتغل عليه طول فترته ويستخدمه في الدعاية لكن الرئيس السيسي لايمكن سرد وعد مشروعاته القومية في كافة ربوع البلاد ي كافة مناحي وشرايين الحياه ".