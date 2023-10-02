حزب مستقبل وطن: نقدر استجابة السيسي لنداء المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية

أعرب حزب مستقبل وطن، عن خالص تقديره واعتزازه لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنداء المصريين واستجابته لإرادة الجماهير التي تسارعت وخرجت في جميع ميادين مصر، تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وجد حزب مستقبل وطن العد مع الرئيس السيسي باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة، وحفاظًا على وطننا العظيم قويا شامخا.

وأقال الحزب إنه انطلاقا من دوره السياسي، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية في كافة محافظات الجمهورية، يتعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسة حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبا ودولة.