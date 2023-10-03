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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر خيالي .. أرخص موبايل Oppo أوبو لمحدودي الدخل

هاتف أوبو Oppo A17
هاتف أوبو Oppo A17

يعد هاتف Oppo A17 من شركة اوبو الصينية واحدا من أنسب الهواتف المخصصة لمحدودي الدخل، حيث يتميز بمواصفات كبيرة مع كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد، إضافة إلى سعره المناسب للغاية في ظل ارتفاع الأسعار.   

 

وجاء Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع ألوان الأسود و الأزرق و البرتقالي.

ويقدم Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف.  

 

ويحتوي Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق، ووضع الاستعداد الليلي. 


ويعمل Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد  Android .

ويبدأ سعر Oppo A17 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و100 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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