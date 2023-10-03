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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف أندرويد في العالم.. تسريبات تكشف مواصفات فائقة لـ Galaxy S24 Ultra

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

مع استعداد شركة سامسونج لإطلاق هواتفها الرائدة Galaxy S24 والمنافسة لسلسلة iPhone 15، كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في السلسلة سيحصل على مواصفات تعد الأفضل في عالم هواتف الأندرويد. 

 

وبحسب موقع Pocket-lint فإنه من المقرر أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy S24 Ultra في نهاية يناير 2024، كما سيكون له تصميم مشابه لهاتف Galaxy S23 Ultra الحالي.
 

وتُظهر العروض المسربة حوافًا أنحف وعامل شكل أصغر قليلاً ولكنه أوسع مقارنةً بسابقه، مع شاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.78 بوصة من نوع SUPER  AMOLED، بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية. 

 

وسيعمل هاتف Galaxy S24 Ultra بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الامريكية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت. 

 

وسيضم هاتف Galaxy S24 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومقاومة للماء، وشحن لاسلكي، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، ومع ذلك، فإنه قد يخيب آمال البعض بفضل الشحن السلكي بقوة 45 وات للبطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. 

 

ومن حيث الوزن، سيكون أخف وزنًا بمقدار 1 جرام من الطراز الأقدم الذي يبلغ 233 جرامًا، بينما يمكننا أيضًا أن نتوقع تقديم خيارات من الألوان المختلفة، كما تشير الشائعات إلى أنه سيتم الكشف عنه في 18 يناير في حدث Samsung Unpacked الذي لم يتم تأكيده بعد.

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